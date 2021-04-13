虐殺女童案　生父繼母謀殺罪成　裁定繼外婆2項殘暴對待兒童

5歲女童與其8歲兄長自2016年底開始，長期遭生父及繼母嚴重體罰，當他們一家搬到繼外婆家居住後，小兄妹更疑遭虐待，在5個月內除遭掌摑、藤條拖鞋責打及罰站外，更要捱餓、罰食殘羹、罰跪不准睡覺，還要玩「飛高高」和「扮超人」遊戲，被拋上天花板及左右搖晃，結果終致女童因傷口受感染引致敗血症死亡。而繼外婆亦有參與體罰小兄妹。涉案生父繼母因此被控謀殺，繼外婆亦被控4項殘暴對待兒童罪，案件於高院經過多日審訊後，由4女3男組成的陪審團經退庭商議共約15小時後，一致裁定生父謀殺罪成，繼母則以6比1裁定謀殺罪成。至於繼外婆的4項殘暴對待兒童罪，則其中2項被判罪成。

3名被告得悉結果後臉上並無露出任何表情，其中繼母就一直低頭。裁決後主審法官黃崇厚決定按辯方要求，把案件押後至明天聽取辯方求情，然後於下周二（20日）判刑。除謀殺罪外，生父繼母在案件開審前，已各承認一項殘暴對待兒童罪，此罪判罰亦會到時一併處理。

3名被告依次為死者女童Z和其兄長X的父親（29歲，運輸工人）、繼母（30歲，家庭主婦）和繼外婆 （57歲，會計文員）。首被告和次被告被控於2018年1月6日，在香港謀殺Z。控方庭上透露，他們曾表示承認誤殺罪，但控方不接納。第三被告則被控於2017年8月10日至2018年1月6日期間，在屯門的寓所內對Z和X負有管養及照顧責任，但故意虐待及忽略兩人。

據控方案情指，繼母與她上一段婚姻所生的女兒Y，於2016年底起與X和Z的生父及其家人同住，那時兩人已開始虐打該兩兄妹。至2017年8月，兩夫婦與3名子女搬往繼外婆家後，X及Z繼續遭到生父繼母虐待，包括以藤條拖鞋責打身體及臉部、被掌摑、要罰站罰抄，及即使冬天亦要在客廳睡袋。兩兄妹又要被罰捱餓、食生父繼母及Y食剩的飯菜等。控方指繼外婆曾多次目睹兩兄妹被虐待亦視若無睹，更曾同以藤條責打兩兄妹。另外，生父繼母亦曾與兩兄妹大玩「飛高高」和「扮超人」遊戲，在Z死前一天更玩「飛高高」致Z頭部撞到天花板並發出聲響。

控方指Z和X就讀的學校自2017年9月起，不時發現2人身上有不同傷勢，且曾詢問繼母，她除解釋是丈夫責打2人造成，有時又稱是兩兄妹自行弄傷。之後Z及X先後於同年10月底及12月底沒有再上學，生父更向Z就讀的學校申請停學。2018年1月6日，生父繼母報警指Z暈倒，救護員到場後最終證實Z已死亡。法醫證實Z因其身體傷口受細菌感染出現敗血症致死。辯方則指生父繼母為教好兩兄妹才責打他們，並無意圖要殺害Z，繼外婆亦很少在家目睹兩兄妹遭虐打且曾勸誡女兒及女婿收手，且只曾打兩兄妹手板。