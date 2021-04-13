以車內求生器扑碎車窗盜竊　警拘男賊涉至少8案

警方留意到由去年10月至今年首季，西區警區及港九多區發生多宗車內盜竊案，案件共通點是涉及一名駕駛電單車的賊人，他多數於中午時分出沒，針對停泊於山邊咪錶位、墳場和公廁等僻靜地方、以及無人看管的私家車或的士，以特製的爆破工具打碎車窗進行盜竊，得手後駕駛套上假牌的電單車逃去。

警方相信賊人至少涉及全港8宗車內盜竊案，失物包括現金、手袋、電子產品及信用卡，總值約49萬港元，當中最大一宗損失30萬港元，有一個名貴手袋被盜。警方經過深入調查及分析案情後，成功鎖定涉案賊人。

西區警區刑事總督察侯禮文表示，昨日(12日)中午，警方在牛頭角定安街，趁賊人欲開走其影子電單車時拘捕他，於車上檢獲爆破工具，並證實該電單車於去年10月被報失。其後在賊人的住所內檢獲涉案的電子產品證物和犯案時所穿的衣物，該名男子涉嫌盜竊、以欺騙手段取得財產、行使虛假文書及無牌駕駛被捕，西區警區重案組跟進案件。

西區警區情報組督察楊碧心指，賊人使用的爆破工具，其實是一個約10厘米長的車內求生器，主要利用彈弓及撞針原理，很容易將車窗玻璃擊破，並進入車內盜竊。車內求生器體積細小，以小小力即可擊碎車窗，可在網上購買。

楊呼籲車主、的士、私家車及搵食車司機，離開車輛時僅記取回車匙，不要留下貴重財物在車內，並安裝防盜系統及附夜視功能的24小時行車記綠儀，同時選擇正規泊車地點，免賊人有機可乘。