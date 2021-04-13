反修例案件積壓　鄭若驊民望續「墊司底」　學者促問責下台

反修例風波由2019年6月至今，不少案件仍未完成檢控程序，外界屢批律政司司長鄭若驊失職。有機構今日(13日)公布特首及司長民望評分，上任以來醜聞纏身、被嘲為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊再「墊司底」，評分僅得22.7分。有學者直言就反修例風波而言，警方拘捕數字遠超律政司檢控數字，斥律政司檢控效率低，又不肯設立專屬小組加快檢控工作，強調案件「一拖再拖」容易造成司法不公，怒轟鄭失職、促盡快問責下台。

香港民意研究所公布特首及司長的民望評分。結果顯示，特首林鄭月娥評分為30.7，支持率較兩星期前下跌2.1分。有67%受訪者反對林鄭月娥出任特首，僅20%受訪者支持林鄭月娥出任特首，林鄭月娥的支持率淨值為-47的百分點。此外，有41%的受訪者給予林鄭月娥零分的評價。

三位司長方面，評分最低的是鄭若驊，僅得22.7分，較上月研究下跌1.2分。鄭的支持率淨值為-47個百分點，61%的受訪者反對鄭若驊出任律政司司長，僅14%的受訪者支持鄭出任司長。至於政務司司長張建宗及財政司司長陳茂波的評分則分別為32.6及35.8分，分別較上月下跌0.1分及上升1.1分。

民研亦公布市民對五項核心社會指標的評分，由高至低的指標是「自由」、「安定」、「繁榮」、 「法治」和「民主」，得分分別為 4.77、4.76、4.73、4.40 和 3.68 分。五項指標的滿分為10，即全部指標均不合格。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，在反修例風波中，警方拘捕數字遠超律政司的檢控數字，指律政司檢控數字持續低下，斥鄭若驊不肯設專屬小組處理有關反修例風波的檢控個案，又沒有向司法機構建議設立專屬法庭加快處理。

陳續稱，鄭未有加快檢控速度或許令部分證人遺忘過往經歷，間接令不少罪犯因證據不足而未能繩之於法，甚至引起司法不公。他又稱而檢控數字低下亦會失去阻嚇性，可能導致黑暴事件持續不斷，作為司長的鄭未能彰顯法治、亦未有做好分內事，促鄭問責下台、退位讓賢。