促進金融發展預算大增　議員質疑政府監管不力

立法會財務委員會今午（13日）召開特別會議，討論財經事務政策。有議員指當局用於推動和促進金融服務業發展的撥款預算由原先的11.3億港元，上升至14.8億港元，升幅達30%，質疑政府監管不力。

議員黃定光表示，修訂預算開支比原來預算上升了3億港元，而當中強積金撥款佔增幅最多。黃指自己過往亦曾於積金局工作，指積金局原先會自行承擔費用，形容現時積金局卻猶如「獅子開大口」，認為政府在制定有關預算時，要做好監管工作，擔心政府庫房會「大使」，浪費資源。

財經事務及庫務局常任秘書長甄美薇回應指，相關費用涉及積金易平台計劃，硬件及軟件的費用，以及工作人員的薪金開支，故預算比較寬鬆，以防出現風險變數，而修訂預算時會視乎承辦商合約，以及招標書的預算，實際上未必需要用到14.8億港元。另局長許正宇亦解釋，當局一開始並未得知全面的招標價錢，但強調當局一直認真運用公帑。

另外，亦有議員關注綠色債券的廣泛性不足。議員林健鋒指，現時本港綠色債券有不少限制，市民難以購買。他又關注本港如何配合內地的金融科技發展，保持國際金融中心地位，例如支援數碼人民幣。

許正宇表示，本港綠色債券的確以機構為主，但現時亦逐漸零售化，又將購買年齡降低，希望讓更多市民加入市場。在數碼人民幣方面，香港金融管理局助理總裁鮑克運表示，當局一直有爭取人民銀行在港進行數碼人民幣測試，希望便利市民跨境消費，但由於數碼人民幣是人民銀行的產品，何時再港推出則是由人民銀行一方決定。