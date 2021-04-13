荃灣海濱第1期未來兩周逐步開放　灣仔銅鑼灣項目最快年底落成

耗資65億港元優化海濱專項撥款推行的13個工程項目之一「荃灣海濱優化工程(第1期)」已竣工，項目以「悠」為主題，是首個優化海濱專項撥款下引入無欄杆式設計的項目。發展局今日(13日)公布，將於未來兩周逐步開放，把海安路對開一段全長700米的行人路活化成海濱悠閒空間。

發展局表示，「荃灣海濱優化工程(第1期)」拆除原先分隔海邊和行人路的花槽，並在當中370米斜坡式海堤的路段引入低矮石壆的設計，而無欄杆海堤在世界各地類似的海濱極為普遍，可讓遊人更接近水體，除了荃灣海濱和西九藝術公園，當局亦正在灣仔的水上運動及康樂主題區和銅鑼灣避風塘海濱興建和試行另一款無欄杆式設計，即海岸堤階，預計今年底至明年初落成；至於預期於2023年起相繼落成的啟德跑道區海濱，不少路段亦會採用無欄杆的親水設計。

介乎海濱花園至灣景花園的海濱在有關分區計劃大綱圖已劃為「休憩用地」，面積達14.7公頃，整段2.5公里長的海濱已全面貫通，供遊人使用。除「荃灣海濱優化工程(第1期)」外，由土木工程拓展署負責的「荃灣至屯門單車徑—前期工程」亦快將完成，而康樂及文化事務署和渠務署正積極籌劃「改善荃灣海濱公園及荃灣公園」工程計劃和進一步改善荃灣海灣內水質的旱季截流器工程。海港辦事處會繼續透過優化海濱專項撥款籌備「荃灣海濱優化工程(第1期)」，以進一步提升海安路至海興路一段海濱的環境。

另外，發展局海港辦事處也為有關海濱引入地方營造的工作以提升遊人的體驗。作為頭炮項目，本地文創單位「貓室」打造以卡通人物「癲噹」為主角的「維港癲噹開心村」；為增加裝置與遊人的互動，設計師更特意在沿海圍欄加設欄杆桌，以及在低矮石壆設置會移動的棋盤桌，讓市民可放置隨身小物和飲品杯，更輕鬆愉快地飽覽維港景色。

此外，為締造共融的海濱，設計師首次與非政府組織Beyond Vision Projects合作，把不同造型的圖像轉化為「觸感圖」，讓視障人士能透過指尖觸摸，感受荃灣海濱的活力和本地卡通創作的魅力。

局方亦已委聘香港大學進行研究，以提升荃灣海濱海堤的生物多樣性。研究透過在海堤添置外地引入和本地設計的生態海岸線組件，探討其成效和可行性，為在維港般的繁忙港口引入生態海岸線提供科學基礎和經驗。