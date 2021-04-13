去年虐兒個案回落至940宗　團體憂未反映現實情況

5歲女童與其8歲兄長自2016年底開始，長期遭生父、繼母及繼外婆體罰，女童終因傷口受感染引致敗血症死亡，法庭今日(13日)裁定生父與繼母謀殺罪成、繼外婆2項殘暴對待兒童罪罪成。根據社會福利署數字，2020年仍有940宗新登記保護兒童個案，涉虐待兒童者近6成為兒童的父母。有關注團體指數字未能反映實際情況，呼籲市民關注身邊兒童，若發現有異常情況，應及早舉報或求助。

按社署資料，2020年有940宗新登記保護兒童個案，當中逾4成涉身體傷害/虐待，其次是性侵犯，佔總個案逾3成，另有逾2成涉疏忽照顧。而傷害兒童的人，有近6成是兒童父母。

與2019年的1,006宗個案相比，數字雖有回落，惟防止虐待兒童會服務經理李如寶指，該會的求助熱線，2020至2021年度接到的使用量較上一年度有上升，當中不少是兒童的鄰居及親友致電該會，想尋求社工介入情況。李坦言，同業都擔心社署數字未反映實際情況，特別是新冠肺炎疫情下，兒童留家時間長、接觸外界機會減少，若出現懷疑虐兒，校方或外界要及早發現較為困難。李又提到，現時學校恢復面授上課，家長及兒童均會因追趕學業感壓力，亦是一個危機，建議家長調節期望，讓孩子有空間適應；而校方亦應關注學童情緒及學習進度，提供支援。

就虐兒個案的通報情況，李認為政府應及早就強制舉報機制提供指引，列明跟進懷疑虐兒步驟及程序，從事幼兒教育的人亦應有相應培訓，提高危機意識，如教師在網上課堂時也可多留意兒童在家的環境與情況。她續指，公眾教育同樣重要，即使是鄰居、屋苑內的保安員，若然發現有人懷疑虐兒，可報警、致電社署或向該會求助。

香港兒童權利委員會亦就事件發聲明，敦促政府立即研究成立懷疑虐兒的強制性通報機制，並確保每所學校有清晰的舉報政策，而教師及社工的培訓應包含如何處理懷疑虐兒情況；同時呼籲政府設立兒童死亡獨立調查機制，就每名兒童的不自然死亡或嚴重受創展開獨立調查。