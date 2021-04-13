虐殺女童案：被告不合作　兄長證供成關鍵

這宗女童被生父繼母虐待致死案現已塵埃落定，負責調查的案件主管坦言，本案是其見過最嚴重的虐兒案，回想起亦感「心噏」，接受不到此案會發生。而案中3名被告被查時亦表現不合作，令調查困難重重，直至事發時年僅8歲的死者兄長X錄口供後，警方才掌握到更多指證被告的線索。

同樣慘遭虐待，但最終生還的死者兄長X，現在由祖母照顧，且有社署跟進，而當時所受的傷勢已經康復。當局亦替X作心理評佑，發現他並無表面的精神及心理問題，不過仍會經常發噩夢，且不願再回想及提起事件。案件主管透露，X最初並不知道胞妹已死，只知道家中發生大事，胞妹進了醫院，現在X已轉校繼續學業。至於繼母上一段婚姻所生的女兒Y亦同樣已轉校，由寄養家庭照顧，而Y的生父則由始至終並無現身。

案件主管指本案的調查有一定困難，案發單位附近的鄰居甚少見到被告一家，亦沒有聽到被告單位傳出嘈吵聲。鄰居亦沒有向警方透露過，死者Z曾在其門口外大小便，與繼母的說法並不相符。而3名被告與警方會面期間亦採取不合作態度。即使是曾與繼母緊密通訊的朋友，被查問時亦顯得迴避，表示見不到繼母虐打子女。警方要到跟X進行錄影會面後，才能發現更多線索。例如用作虐打2人的染血拖鞋，亦是在與X會面後才返涉案單位檢取，繼外婆亦是其後才被拘捕。另外，警方當時亦檢取了生父繼母的的手機，發現案發的5個多月時間共有約1.8萬條訊息，而警方要動用3名警員，花費1個月時間找出1.4萬條與案相關訊息，並將其謄寫作紀錄。

警方生父繼母的手機找到很多的相片及片段，當中除有開心的家庭照外，亦有拍到X及Z傷勢的相片。而影片則有拍到兩兄妹被罰企及哭泣，但並不涉及虐打。在審訊時有關片段曾在庭上播放予陪審團觀看，但公眾就未能看到畫面。案件主管坦言，看到兩兄妹的傷勢照後亦會質疑「點解會打得落手」，並指若不找醫生治療，「啲傷勢點會好返？」