尹兆堅黃碧雲涉藐視立法會　10月4日再提訊

因涉及泛民初選案而被控違反《港區國安法》的尹兆堅及黃碧雲，日前被警方落案控告「藐視罪」，指二人於去年擔任立法會議員期間干擾事務委員會選舉，該案今（13日）在東區法院提訊。兩名被告暫時毋須答辯，待終審法院就另一宗有關立法會權力及特權法的案件、即梁國雄搶文件案作裁決後，再讓辯方給予被告法律意見，案件押後至10月4日再提訊。尹因泛民初選案要繼續還押，黃則准以1,000港元保釋候訊。

兩名被告分別是尹兆堅（51歲）和黃碧雲（62歲）。第一項藐視罪指，黃於2020年10月15日，在立法會綜合大樓1號會議室內，連同許智峯，在立法會的委員會舉行會議時，引起或參加擾亂，致令該委員會的會議程序中斷或相當可能中斷。第二項控罪指，尹、黃2人於2020年10月16日，在立法會綜合大樓內，在立法會的委員會舉行會議時，引起擾亂，致令該委員會的會議程序中斷或相當可能中斷。

據了解，黃於去年10月15日的發展事務委員會選主席時「搶咪」表達不滿，令會議程序變慢，最後更離場表示不滿，而16日舉行的食物安全及環境衞生事務委員會同樣在選主席，黃懷疑多取一張屬於其他委員會的選票，並將票交給尹，尹便將這張及原本屬於自己的選票一同放進票箱，二人涉嫌干預選舉，拖慢會議進程約5分鐘。