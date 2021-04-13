政團憂日本排放核廢水影響食材　促加強把關防食安危機

日本福島核電廠洩漏至今10年，當地儲存了100萬噸受污染廢水。日本政府近日有意排放廢水出海，本港有政團今(13日)前往日本駐港領事館，對事件表達強烈反對，又指本港定期進口日式食品和海產，要求港府要嚴守進口食材，避免受污染的食品進港。

香港工會聯合會社會事務委員會今前往日本駐港領事館，並拉起橫額，上面寫上「強烈反對日本政府傾倒福島核廢水」，「毒害全球，食安堪憂」。代表陸頌雄表示，香港過去皆有進口日本不同食品，當中包含海產類，強烈建議香港政府對進口食材嚴格把關，避免受污染的食品流入本港市面，對香港市民健康帶來危害。另一代表鄧家彪表示有研究推算，如果日本將核污水排入大海，附近國家便首當其衝，而且廢水或含放射性元素，對人類也有潛在的毒性，日方舉動將影響全球公共衞生。

日本在2011年在福島發生大地震，引發海嘯導致福島核電廠損毁，核反應堆期後需要長期注入大量海水冷卻。根據外國媒體報導，至今儲存了100萬噸受污染廢水，足足等於500個奧運會標準泳池，日方近日有意排放廢水出海。