本地個案未斷　變種病毒接踵而來　港府無心清零與民為敵

港府無心「清零」致新冠肺炎肆虐逾年，各界盼早日通關恢復經濟；惟近日變種病毒株傾巢而出，威脅本港與「清零」再度刷身而過，與民為敵！有專家認為「清零」的定義為連續28天、即橫跨兩個潛伏期無出現本地個案，而輸入個案亦不能忽視，他批評當局面對變種病毒株欠果斷，敦促不能坐以待斃，首要向高風險輸入國：菲律賓、印度及巴基斯坦等發出旅遊警示，一旦持續失控便需發出「禁飛」堵截源頭。

本港上一次無本地個案為本月4日，當日僅出現7宗輸入個案，其中5人從印度抵港，均被驗出帶有N501Y變種病毒株，本港至今（13日）累計出現210宗帶有N501Y變種病毒株的輸入個案。而港府任由輸入病毒進入並非首次，早於去年五月最有望清零的時候，當局讓船員及機組人員獲豁免到港，致病毒流入社區，觸發疫情爆發，掀起第三波。

面對近日僅出現零星本地個案，接近「清零」關口，呼吸系統專科醫生梁子超認為，當局不能束手待斃，他指現時低風險地區如澳洲，新西蘭等，早在疫情初期已源頭堵截輸入國，包括向高風險地區發出旅遊警示，呼籲國民不要前往，及早開始定點酒店隔離，不接受家居隔離，令輸入個案流入社區的機會大大減少。

他認為當局在去年五月最有機會「清零」的時候錯失良機，形容近日情況與當時類似，警告港府不能重蹈覆轍，要從錯誤中學習，尤其今後兩星期都無長假期，是把握「清零」的時機。他又指，明白停飛菲律賓、印度等外傭輸入國會對本地傭工市場造成影響，但不能忽視變種病毒株對醫療系統構成的負擔，需騰出空間獨立讓他們在隔離病房，形容是十分「頭痕」，梁認為必要時需果斷發出停飛，再視乎疫情發展再恢復相關航運。

對於港府日前提出將考慮取消免費派發樣本瓶予非強制檢測的市民，如市民堅持不接種疫苗，出入場所或僱主要求檢測時需自費，梁批評當局不能單依靠疫苗來抑制疫情，減少檢測量如同「棄守」，造成更大的防疫漏洞，形容是危險之舉，一旦再發生個案滯後，一切的防疫措施只會徒勞無功。