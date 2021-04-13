綜援生果金職津額外獲發半個月糧　料惠及至少153萬人

港府最新一份《財政預算案》提到，將向領取綜援等社會保障各項津貼的人士，發放額外半個月標準金額；在職家庭津貼及鼓勵就業交通津貼亦作相應安排。立法會文件顯示，有關安排涉及約25億港元開支，料可惠及153萬人，以及約7萬個正領取職津的住戶，最快可於立法會批准有關條例草案後1個月發放。

文件顯示，正領取長者生活津貼、俗稱生果金的高齡津貼、傷殘津貼及綜援等人士，可獲發額外半個月標準金額，以綜援為例，一名單身健全的成人可獲1,343港元；健全單親家長及兩名健全學童則可獲3,718港元。當局預計，約有151萬名合資格人士可受惠，涉及23.82億港元開支。

至於職津及交津方面，政府預計分別有7萬個正領取職津的住戶，以及2萬名領取交津的人士可受惠，分別涉及1.14億及700萬港元開支。

港府指，已把所需撥款納入2021至22年度預算，讓立法會在審議《條例草案》時一併審批，預計最快可於草案獲通過後1個月起，以現行方法發放津貼，受惠人毋須另行提出申請。