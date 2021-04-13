113名文職公務員拒宣誓　政府下月將擴大要求至非公務員僱員

政府今年1月要求全體現職公務員在4星期內宣誓或簽署聲明，以擁護《基本法》和效忠香港特區。公務員事務局局長聶德權日前表示，截至本月1日，有129名公務員不理會、拒絕簽署或交回聲明。局方今(13日)向立法會提交的文件顯示，拒簽署聲明的公務員包括113名文職職系人員及16名紀律部隊職系人員，政府亦正研究要求以非公務員條款聘用的僱員同樣需要簽署聲明。

有關文件顯示，截至本月1日，約有17萬名現職公務員已簽署及交回聲明。至於拒絕簽署聲明的129名現職公務員中，有105人是按長期聘用條款獲聘，另有24人則以試用條款聘用；除了1人涉不當行為而被解僱，有25人已離職或將會離職，當中7人是以按試用條款獲聘用。而在去年7月1日或之前入職的公務員，截至今年3月底，共有約6,500人已簽署聲明。

公務員事務局又指，對於有人拒簽聲明且沒有合理解釋，政府會對他們繼續履行公職失去信心，會按《公務人員（管理）命令》第12條採取行動，基於公眾利益要求有關人員離任。如在程序進行期間，局方認為他們繼續行使職權及職能有違公眾利益，會將其停職。

局方又透露，正研究擴展簽署聲明要求至以非公務員條款聘用的僱員，如兼職、臨時及短期僱員等，並預計於下月落實及公布安排。