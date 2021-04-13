網媒女記者涉女廁抗警　警稱誤會被告為男子

去年母親節旺角區發生警民衝突，網媒《娛賓》一名女記者進行直播期間，被指在洗衣街的女公廁內拒捕。她否認一項抗拒警務人員罪，案件今（13日）在九龍城法院開審。女警交代事件起因，指她押解疑犯如廁時，發現一名身形魁梧的「男子」拿著相機，待在公廁門口。她直覺以為對方要偷拍不雅照片，遂上前查問，但靠近後才驚覺對方是女被告。案件明日繼續。

27歲被告何家欣被控於2020年5月11日，在旺角洗衣街花園之女廁內，抗拒4名執行職務的警員，分別是女警劉曦晨、警長徐啟迪、警員鄭相平及警員李廸燊。

女警劉曦晨供稱，當晚花園街外有人聚集，警方拘捕23男2女，劉負責押送女被捕人上廁所。待疑犯如廁後，劉發現一名長髮，體態壯碩，身穿螢光背心，並手持相機的「男子」站在公廁門口，鏡頭對著廁格。劉見狀即質問對方，惟不得回應，遂上前調查，才發現錯把被告認作男性。劉質疑被告想偷拍，要求截查，惟被告試圖離開，更推開劉。及後3名男警到場支援，一名警長在警告無效後，向被告噴了一下胡椒噴霧，隨後被告倒地，不斷用前額撞向地下及牆壁，直至冷靜下，才向劉表示記者身份，記者證放在背囊中。其後被告在救護車上用手銬敲打頭部自殘。

盤問時，辯方指出被告的螢光背心印有「PRESS記者」字樣，胸前的透明膠套放有《娛賓》記者證，劉表示不肯定。 辯方續指，她遇查時已表示記者身份，並稱有權影相及離開，只是劉沒有罷休，而被告輕微推開劉，不算使用暴力。其後警長向被告使用一整支胡椒噴霧，直至被告倒地休克為止，所謂被告自殘只是掩飾警方令被告受傷的作為。劉表示不同意，並強調被告推開她已構成抗拒，符合使用胡椒噴霧的準則。