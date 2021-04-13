疫情影響入場意欲　文化博物館常設展覽訪客銳減

康文署轄下15所博物館，其常設展覽的入場人數於去年皆錄得龐大跌幅。

受疫情影響，康樂及文化事務署轄下的博物館常設展覽，入場人數大幅下跌，當中尤以文化博物館「兒童探知館」的跌幅最劇，2020至21年度的入場人數比2019至20年度下跌386,245人，跌幅近97%。其次同為文化博物館的「粵劇文物館」，2020至21年度的入場人數較2019至20年度銳減284,373人，跌幅為92.1%。跌幅最少的是上窰民俗文物館，上年度的入場人數比2019至20年度下跌13,155人，跌幅為43.8%。

綜觀康文署轄下15所博物館，文化博物館5個展區的跌幅均錄得90%以上，當中以「兒童探知館」的跌幅最高，截至今年2月28日，2020至21年度共有12,274人入場，較2019至20年度減少386,245人，跌幅率為96.9%，其次為「粵劇文物館」，2020至21年度共有24,443人入場，較2019至20年度減少284,373人，跌幅為92.1%。

同樣擁有較多的展區的香港藝術館，5個展區的入場人數均大幅下跌50%以上，其中以「虛室生白－虛白齋藏品選」的跌幅最大，2020至21年度共有人21,471入場，較2019至20年度減少60,575人，跌幅為73.8%。

跌幅最少的是上窰民俗文物館，2020-21年度只有16,860人入場，比2019至20年度下跌13,155人，跌幅為43.8%。