政府正研究消費券派發細節　並杜絕消費券套現

立法會財務委員會今午（13日）續召開特別會議，主要討論5000港元電子消費劵計劃。多名議員關注小商戶安裝及使用電子支付系統時，須向相關平台支付高昂費用。有議員質疑行政成本過高，亦有議員關注，可能會有市民與商戶合謀，透過退貨等方式將消費券套現，甚至會有商戶乘機加價。

財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，各個平台日前已公布會壓縮小商戶相關收費，又透露食環署正積極研究重推資助公眾街市販戶安裝電子支付系統。對於具體執行細節，王指有意見希望延長使用限期，如儲起買貴價商品，亦有人建議應分開使用，故在設計上會留有彈性；亦指要避免有人將消費劵套現，會在保障顧客利益的角度下研究如何處理退貨情況；又相信商戶在目前經濟狀況下並不會抬價，反而會推出更多優惠。

此外，議員黃定光關注計劃行政成本高達6億港元，提到公務員團隊多達18萬人手，質疑當局「做一樣嘢就要請一班人」，形容公帑使得不明不白。當局回應時強調，該6億港元僅為初步粗略估算，重提上次「現金發放計劃」本身預留10億港元，最終只用了3億多港元，重申政府會盡量壓縮開支；又提到上次「派錢」由不同銀行設立平台登記，惟今次要設立一個中央平台，故有關開發費用亦包括在內。

另一議員馬逢國則批評，其所屬的演藝及文化等界別本身已受疫情重創，未來有額外資源推出活動；又批評康文署轄下場地使用的城市電腦售票網，並不支援用以發放電子消費劵的4個平台。當局回應時稱，只可承諾會後與康文署商討有關情況，但指最終能否加入有關支付方式仍待研究，遭馬逢國直斥「幫唔到」有關行業。

而特首林鄭月娥早上出席記者會時，被問到會否重新考慮改發現金時，指財政司司長辦公室同事正努力進行消費劵相關準備工作，故不作評論。