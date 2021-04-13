8間療養醫院恢復特別探訪安排　家屬須持72小時內無染疫證明

新冠肺炎疫情下醫管局停止探訪安排，局方今（13日）宣布放寛轄下8間療養醫院，下周三（21日）起恢復有限度探訪。每名病人每星期可獲安排一名指定家屬進行一節一小時的探訪時間，病房職員會於未來數日陸續通知病人家屬進行預約探訪登記，探訪期間不可換人。

醫管局指，為減少院內病人及員工受感染的風險，進行一次性探訪的家屬須持有72小時內無染疫證明，假如家屬定期探訪，則可每星期進行測試。如屬於緊急探訪安排，探訪人士必須於完成探訪後兩天內向醫院補交無染疫結果。

此外，鑑於市民已開始陸續接種新冠疫苗，醫管局指，假如探訪人士在不少於14天前已完成接種兩劑疫苗，亦可選擇在探訪前24小時內進行新冠病毒病抗原快速測試。探訪人士需自行購買試劑在家預先完成測試，並提供能同時顯示無染疫測試結果、測試者樣貌、日期及時間的照片，並於進入病房前連同該抗原快速測試的包裝及使用說明書，以及接種疫苗紀錄予病房職員核實。

●8間療養醫院「特別探訪安排」

●港島

●舂磡角慈氏護養院

●黃竹坑醫院

●東華三院馮堯敬醫院

●九龍

●靈實醫院

●香港佛教醫院

●瑪嘉烈醫院荔景大樓

●新界

●沙田慈氏護養院

●博愛醫院田家炳護養院