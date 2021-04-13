調查指80%退休人士由家人供養　組織籲巿民提早做財務策劃

退休後想過好生活，要及早開始策劃。有組織今日(13日)公布本港已退休人士的生活開支調查，發現45%受訪者對其財政穩健狀況感到警惕，只有14%受訪者表示沒有危機感；另近80%受訪者有家人供養、而13%受訪者仍需供養他人。該組織認為，市民宜從更多渠道了解理財訊息，提早做退休策劃，並建議政府進一步提供誘因，包括年金扣稅等，鼓勵在職人士及早為退休策劃。

香港財務策劃師學會委託研究機構，就本港已退休人士的退休生活開支及收入模式進行調查。該機構於去年透過電話訪問302名年齡介乎55至74歲、無領取需政府審核社會福利、以及退休前個人收入達1.8萬港元的退休人士。

結果發現，近80%受訪者有家人供養、而13%受訪者仍需供養他人，供養對象主要是父母或配偶的父母。受訪者的日常開支有33.5%來自家人提供、26.4%來自個人積蓄、5.4%來自強積金；年金提供的收入只佔1.3%，反映年金滲透率低，情況極不理想。調查亦指出，74%受訪者表示經朋友或家人獲得理財資訊，數字大比例拋離其他渠道。

該學會主席李澄幸指，調查發現已退休人士在財務策劃、特別是開拓退休後被動收入來源未如理想，其中年金滲透率低，反映相關公眾推廣及教育工作要急起直追。學會建議市民宜從更多渠道了解理財訊息，以及向專業人士查詢，亦建議市民提早做退休策劃的同時，亦要考慮比預期長壽的可能性。此外，學會亦建議政府針對人口老化問題，進一步提高扣稅提供誘因，以扣稅年金、扣稅強積金等，鼓勵在職人士為退休策劃。