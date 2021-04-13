何君堯轟612基金違法　質疑法援署處理個案欠警覺性

反修例風波發自2019年6月爆，逾萬名被捕人士當中，部分曾接受「612人道支援基金」等資助。本身是律師的議員何君堯今午（13日）財務委員會特別會議上，關注有關人士接受法律援助署支援的情況，又質疑法援署以外其他提供相關功能的機構屬違法。何又認為，由民政諮詢中心提供的免費法律諮詢計劃效率低，而且欠缺推廣。

何君堯點名指，「612基金」自2019年至今已收集逾2億港元款項，向涉及反修例案件中的被捕人士提供法律及人道援助，認為有關行為屬於違法，質疑法援署在處理相關申請人的個案時欠警覺性，僅在批出法援時只會透過資產審查，考慮申請人的經濟背景，以決定是否給予援助。

當局回應時強調，所有由法援署所處理的個案均由該署全權監管，強調不會出現雙重支付法律開支的情況；又指法援署會為申請人安排合適的律師，涉刑事案件的申請人無選擇律師的權利。

何又關注由民政諮詢中心提供的免費法律諮詢計劃，提到過去一年僅處理5600宗個案，以現時有約1300名律師參與計劃計算，即平均每人全年僅處理約4宗個案。他以自己提供的免費法律諮詢為例，指4個律師一年可以處理逾500宗個案，質疑相關計劃效率低，而且欠缺宣傳工作。當局回應時認同加強宣傳工作，又提到亦該計劃有提供電話咨詢等，吸引逾9000個來電。

他又關注目前的太平紳士制度猶如「三不像」，除了巡視監獄等場地外並無其他功能，提到過去太平紳士可以協助維持治安，關注在法庭現時積壓大量案件的情況下，「會否考慮將呢啲生銹到唔生銹嘅JP（太平紳士）系統打磨返好佢」。當局回應指，太平紳士會巡視監獄、醫院及社署院所等地，收到投訴後亦會給予相關場所管理者意見，但指何提出的建議涉及政策上考慮，需要再作研究。