以轉數快收受網上賭注　警拘16人洗黑錢近2億

警方於前日(11日)及昨日(12日)展開代號「風幕」行動，打擊一個利用新興金融科技，包括「轉數快」、儲值支付工具及虛擬銀行等方式，經營網上賭場的犯罪集團，以「串謀收受賭注」及「洗黑錢」的罪名，拘捕13男3女(21至56歲)，他們分別報稱建築工人、文員、銷售員及無業等，當中8人為集團骨幹成員，3人疑有黑幫和勝和背景。

毒品調查科財富調查組總督察鄧凱彤表示，警方較早前經情報搜集及分析，發現有非法集團在境外設立賭博網站，提供麻雀、啤牌、百家樂等非法網上賭博服務，並透過「轉數快」及網上支付工具收受賭注，再以虛擬銀行戶口處理犯罪得益，增加警方凍結資金的難度。

首先，集團成員以中介人身份，在社交網站招攬賭客，聲稱能提供網上賭場服務。當賭客聯絡中介人後，賭客需開設網上賭場戶口，並以2港元為1分，向中介人換取注碼，或將注碼轉為港幣，中介人會透過電子支付系統，支付或收取有關款項。集團成員會開設多個網上虛擬銀行帳戶，更會招攬家人或朋友開設戶口，從而收取犯罪得益。

為方便運作，集團租用一個工廈單位作為投注及運作中心，以招攬賭客、收受賭注及處理犯罪得益。集團利用大量電腦及手機，集中且有系統地運作虛擬銀行戶口，並利用電子支付系統，快速轉走犯罪得益，以掩飾資金流動。犯罪得益最終會落入犯罪集團或其傀儡的實體銀行戶口，以現金形式提走。

警方經深入調查後，發現集團於去年4月至今年1月期間，利用至少25個戶口清洗逾1億8千萬港元的犯罪得益。警方遂搜查集團租用的工廈單位等多個地點，拘捕涉案人士，檢獲大量現金、多部電腦、手機、超過80張電話預付卡及一批銀行提款卡文件，亦凍結相關銀行戶口內約680萬港元。被捕人士仍被扣留調查，行動繼續進行中，不排除有更多人被捕。