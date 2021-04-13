藥劑師學會籲派疫苗通行證　提供更多接種誘因

香港疫苗接種計劃開展以來問題多多，接連爆出面癱、中風甚至死亡的嚴重事故，令不少市民寧觀望拒打針，現時只有約60萬人接種首劑疫苗。香港醫院藥劑師學會建議政府推行「綠色通行證」，讓完成接種疫苗的市民可及免除隔離及出入不同場所等，以增強接種誘因。

以色列駐港總領事詩愛華表示，當地政府曾邀請科學家及醫護講解疫苗資訊，進行公眾教育，配合完善的公共衞生系統，方便國民接種疫苗。她又指，完成接種兩劑疫苗的市民會獲發「綠色通行證」，可進入游泳池、健身房等設施，亦可進行文化及體育活動，以及免除隔離措施等， 鼓勵市民接種疫苗。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明建議政府擴大接種組別及增加接種點；增加疫苗資訊透明度，若接種後出現異常事件，應將相關資料盡快詳細公布，以釋除公眾疑慮，並參考以色列綠色通行證做法，提供接種誘因。

有份參與分析的感染及傳染病科專科醫生林緯遜指，根據英國倫敦帝國理工學院與世衞合作的研究顯示，市民對疫苗的猶豫程度愈低，接種有效率高的疫苗愈能縮短疫情，認為政府需減少市民對疫苗的猶豫。