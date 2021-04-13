青衣長發薩莉亞外賣驚現動物屍體　食環署證屬老鼠頭

食外賣驚現動物屍體！疫情下港人叫外賣次數大增，日前有網民在社交媒體踢爆，位於青衣長發商場的連鎖式經營的意式餐廳薩莉亞（Saizeriya）分店，有顧客投訴外賣意粉內疑有老鼠頭。食環署今（13日）向東網證實，該食物樣本送往防治蟲鼠事務諮詢組檢驗後，結果顯示該食物樣本發現的異物屬於鼠科類的部分頭部。食環署指，會繼續跟進有關個案，如有足夠證據證明該食肆違反相關衞生條例，會考慮向有關人士採取檢控行動。

有青衣網民日前在社交專頁上指，當時正準備堂食，目擊一名男子拿着外賣氣沖沖跑進，大叫外賣意粉內有老鼠頭，揚言「如果睇完仲食得落就食啦！」家庭醫生林永和指，如老鼠呈煮熟的狀態，大部分的細菌經高溫煮熟已消失，若人體進食受動物屍體污染的食物，嚴重可導致腸胃不適。

大鼠戊肝經人傳人感染機會微，但亦會經由帶病毒老鼠爬過的食物感染，所以置放食物時亦需加倍小心，若有懷疑應將食物再清洗。同時，現時不少罐裝或包裝飲品亦會擺放在地上，如帶病毒老鼠爬過或咬過，甚或遺便溺在罐面，市民不清洗就開罐飲用，亦會有受感染的危機，而目前沒有針對戊肝病情的藥物。