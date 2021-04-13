議員要求擱置超級殯葬城　組織批評反口覆舌、拖政府後腿

因應骨灰龕位長年短缺，港府提出在毗鄰深圳的沙嶺興建「超級殯葬城」，然而此舉卻惹起深港兩地邊境居民強烈反彈，有議員更要求港府煞停計劃。各界關注骨灰龕法案大聯盟召集人謝世傑則批評議員反口覆舌、拖政府後腿，擱置計劃將引致龕位斷層問題。

政府於2012年提出在沙嶺興建提供一條龍服務的「超級殯葬城」，集殯儀館、火葬場和骨灰龕於一地。惟有議員最近於特首答問會上，批評在三個口岸的中心點興建「北區殯葬城」，是發展規劃的嚴重失誤，促暫緩項目。謝世傑今日(13日)在電台節目回應指，政府當年未做好規劃，令公營骨灰龕位供不應求，造成「陰宅地產市場」，更觸發違規經營。而現有的龕場將於5至6年後出現短缺，若然擱置沙嶺的骨灰龕場項目，將造成「死無葬身之地」的棘手問題，希望政府「企硬」續推項目。

此外，謝又提到現時原居民的認可殯葬區總面積約4,000公頃，遠高於總面積只有800公頃的公營龕場。但同場的上水區鄉事委員會主席侯志強則反駁，指香港有十大富豪，「我咁窮唔通可以要求平均分配財產？」侯認為此屬歷史問題，不可以單純比較數字。對於當年北區區議會已通過項目，現時又有立法會議員反對，侯直言令他摸不着頭腦，指相關工程已開展並得到撥款，勸告議員要謹記自己當時的立場，以免被人「抽後腳」。