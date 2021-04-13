警破冒充內地執法人員電話騙案　拘1男子截90萬贓款

警方於上周五(9日)接獲一名50歲女子報案，指當日中午接獲一名自稱順豐速運職員電話，指她有一個有問題郵包，其後一名聲稱為內地執法人員致電給她，訛稱她於內地干犯嚴重罪行，要求她將所有存款存入指定銀行戶口，並交出戶口資料及網上理財密碼以示清白，事主不虞有詐照做。當晚，事主收到銀行電話短訊，驚見戶口內有140萬港元被匯出，知道受騙報案。

灣仔警區刑事調查隊督察陳梓銓表示，警方立刻將案件通報反詐騙協調中心，成功堵截90萬港元騙款流出。昨日（12日），一名中國籍男子到北角一銀行在有關戶口提取現金，反詐騙應對小隊快速到場，以欺騙手段取得財產拘捕該名報稱商人的姓陳(35歲)本地男子，在其身上搜獲2張匯款票據、3部手機、2本不屬於他的支票簿及4張銀行卡等證物，灣仔警區刑事調查隊跟進。案件仍在調查中，不排除再有人被捕，。

商業罪案調查科高級督察張文瀚指，2019年接獲648宗電話騙案，去年則有1193宗，上升逾8成；涉款由2019年的1.5億港元，至去年的5.7億港元，飆升近3倍，顯示電話騙案的嚴重性。