港府推出原授專利制度近1年半　僅3成申請為本地人

隨着全球發展創新科技，不時出現抄襲例子，各國政府紛各出奇謀保護知識產權。本港近年推出原授專利制度，惟知識產權署提交的文件指，制度實施至今，有近7成申請人為非本地人，以南韓、中國內地、美國為主，本地人只有3成，政府調查指，非本地申請者主要因專利批予時間較短而來港申請。

根據知識產權署向立法會工商事務委員提交的文件，原授專利制度在2019年12月起實施，截至本年2月28日，專利註冊處共收到312宗原授專利申請，至今公開發表的申請有151宗。在眾多申請中，有62.5%為非本地申請人，數量最多的首五個地方為南韓、中國內地、美國、日本及英國，只有37.5%由香港居民或本地企業提出。申請中以機械工程、電學及化學為主，有3分1的申請為全球首次。

為了解申請人在香港提交原授專利申請的原因，知識產權署邀請了在2019至2020年12月間提交原授專利申請的人進行調查， 在64名申請人中，有37名來自本地，27名為非本地。問到在在香港提交原授專利申請的原因，有75.5%非本地申請者指是因節省取得標準專利批予的時間；17.2%人認為香港是相關發明的主要或關鍵目標市場；16.6%人享受在香港直接提交申請尋求標準專利保護的便利。

另外，有60.9%人指，假如香港沒有原授專利制度，很可能會完全放棄在香港提交專利申請。現時原授專利整個審查過程一般需時約2至3年，與國際的審查時間相若，專利註冊處初步預計首項原授專利會於下年批出。

知識產權署早前被審計批評，有市民不知道知識產權署的工作範疇，又未人聽聞過該署的宣傳活動，另又指署方積壓大量專利註冊申請，過去2年待處理宗數由6367宗增至近11000宗。