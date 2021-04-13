漁護署僅聘趕牛人大嶼山當值　西貢「真空」致牛隻被撞事故頻生

本港不時有牛隻被車撞傷、受虐待的個案發生，食物及衞生局今日（13日）在答覆財委會議員書面質詢時透露，漁農自然護理署自2017年起聘請4名「趕牛人」在大嶼山南部的流浪牛滋擾投訴黑點當值，引起牛隻遠離交通道路及滋擾黑點。惟本港目前有1,140頭流浪牛，西貢／馬鞍山佔最多，上月更發生西貢海下路有牛隻被私家車撞斃事件，反映「趕牛人」的人手及資源嚴重錯配。

食衞局於財委會文件披露，4名「趕牛人」在大嶼山南部當值，負責引領牛隻遠離交通道路及滋擾黑點；若發現遊客餵飼牛隻，「趕牛人」會作出勸告。過去3年，4名「趕牛人」的聘請開支按年上升，2018-19年度開支為60萬港元，2020-21年度開支增至100萬港元。

不過，根據2018年進行的全港流浪牛數目統計，本港鄉郊地區約有1,140頭流浪牛，以水牛及黃牛為主，大嶼山佔290頭，西貢／馬鞍山佔400頭，新界東北及新界中分別佔260及190頭牛。惟漁護署卻一直未有在牛隻最多的西貢／馬鞍山派出「趕牛人」當值，令該地區的牛隻受滋擾情況時有發生，西貢過往更屢發生牛隻被撞事故。

至於牛隻受傷或患病數目方面，由2018年的250宗下跌至2020年的127宗；被人道處理的牛隻亦由39頭下跌至7頭。投訴方面，有關牛隻的投訴個案由2018年的82宗下跌至2020年的45宗。