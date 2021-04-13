疫下外賣大增　當局年內開展規管即棄塑膠餐具諮詢

政府近年推出多項環保建議均被質疑「雷聲大，雨點小」，有關部門年初曾稱會就規管即棄塑膠餐具進行公眾諮詢，惟環保署代表今(13日)日表示，年底前在政府地方會盡量不提供塑膠餐具，至於公眾諮詢則會在年內進行。

立法會今(13日)召開財務委員會特別會議，議員鄭泳舜問及疫情下市民外賣需求激增，使用即棄塑膠餐具數量亦大增，環境保護署副署長伍江美妮表示，政府正努力減低生產塑膠，料在今年年底前，政府轄下場所會盡量不提供塑膠餐具，但因措施會嚴重影響餐飲業，需要採購取代品而令成本增加，成本或會轉嫁消費者，當局會在今年內會展開公共諮詢，並分階段推行計劃。

另外，會上亦提到電動車充電器不足問題。議員易志明指，現時本港持牌汽車有數十萬部，但早前推出《香港電動車普及化路線圖》，目標希望在2025年把充電設施增至15.5萬個，以此速度遠遠追不上2035年前停止新登記燃油私家車的政策構思。

環境保護署副署長馮浩然指，現時政府已推出的「EV屋苑充電易資助計劃」，而有300個屋苑申請，涵蓋7萬多個車位，另外政府早年推出《為新建樓宇的停車場提供電動車輛充電設施安裝條件技術指引》，訂明新建樓宇的停車場必須具備可為電動車輛提供充電設備的基礎條件，方可獲給予總樓面面積的豁免。馮浩然表示，至今申請涵蓋6萬個車位，當中只有2萬個已落成，預計未來數年會有更多充電位落成，有信心可以趕上供應。