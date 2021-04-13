重建屯門診所籌劃一地多用　料年內將進行地區諮詢

「一地多用」首批發展項目包括重建屯門診所、發展位於安達臣道前石礦場及將軍澳市中心等。

政府早前宣布將逾300幅單一公共設施用地或改作「一地多用」，並預留220億港元作推展首批項目。首批發展涉及6個項目，包括重建屯門診所、發展上環消防局旁的擬議救護站用地、發展位於安達臣道前石礦場、將軍澳市中心和沙田山尾街的聯用綜合大樓，以及整合荃灣市中心數塊政府用地，當中重建屯門診所計劃預計在今年就修訂建議進行地區諮詢。

發展局今(13日)回覆議員在立法會特別財務委會的書面質詢，指就上環消防局項目，預計提供1個救護站、1間地區康健中心、福利設施(包括安老、家庭及兒童等)、社區空間、1間閱讀室和1個公眾停車場。就安達臣道前石礦場則打算興建1座聯用綜合大樓，同時打算向城市規劃委員會批准略為放寬建築物的高度限制。

該局又稱，正檢視的約40幅有聯用潛力的「政府、機構或社區」用地，該用地主要位於新市鎮和鄉郊地區，面積少於1公頃，並期望在年內用地的用途提出建議。

至於政府早前指已預留65億港元專注海濱未來發展，該局稱其中中西區海濱長廊(中環段)和香港會議展覽中心之間的海濱長廊內陸部分預計可於今年第二季開放，銅鑼灣活力避風塘主題區的海濱長廊建築工程可望於今年年底開始分階段完成。就炮台山東岸公園主題區政府則望釋放臨海部分，提早將建築工程於年年底開始分階段完成。