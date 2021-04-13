僅29%公眾街市檔戶申請電子支付資助　油塘有街市零申請

新冠肺炎疫情下，港府為降低公眾街市顧客因接觸現金而感染新冠肺炎風險，去年10月推出非接觸式付款資助計劃，資助攤檔安裝電子支付設備。食物及衞生局今日（13日）於財委會文件透露，申請期內合共收到3,555宗申請，目前已批出3,542宗，佔99.6%。不過，有關申請數目僅佔全港公眾街市攤檔的29%，反應一般。

食衞局表示，3,555宗申請個案中，當中2,724宗已獲發放資助，涉及1,362萬港元。餘下申請人因未能提交相關文件及完成安裝而不獲處理。有關措施的財政影響由防疫抗疫基金承擔。用於教育街市檔戶或宣傳安裝電子支付系統的相關開支約為18萬港元。

不過，全港約有12,000個公眾街市攤檔，3,555宗申請僅佔約29%，反映大多檔戶未有安裝電子支付系統。當中油塘東源街熟食市場零宗申請；葵順街熟食市場、觀塘碼頭熟食市場、四山街熟食市場、旺角熟食市場、火炭東熟食市場、火炭西熟食市場、洪祥熟食市場、銅鑼灣街市、錦田街市、建業街熟食市場，均分別僅錄得一個檔戶申請。

而九龍城街市、土瓜灣街市、牛頭角街市及瑞和街街市，反應較熱烈，分別各錄得逾百宗申請。