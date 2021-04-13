發展局去年接獲608宗涉套丁投訴及轉介個案　按年急增4倍

發展局指，過去3年政府接獲共1,194宗原居民涉嫌套丁的投訴和轉介數字。

套丁情況愈趨嚴重，政府須負上一定責任。發展局今（13日）回應立法會議員在特別財委會的書面質詢時稱，過去3年政府接獲原居民涉嫌套丁的投訴和轉介數字共有1,194宗，單是去年就已有608宗，按年急增4倍。

發展局稱，過去3年接獲有關原居民涉嫌套丁的投訴和轉介數字共有1,194宗，去年有608宗，當中以元朗接獲個案佔最多，有多達590宗，佔超過9成。而去年接獲涉及套丁的投訴和轉介數字亦按年急增4倍。

發展局，自丁屋政策在1972年實施以來，截至去年12月31日，共批出44,392間丁屋。過去3年，共接獲4,339宗丁屋申請，並批准1,673宗，當中以元朗區最多。該局又指，曾拒絕2,462宗丁屋申請，其中元朗佔整體近半。截至去年12月底，共有7,113宗正在處理的丁屋建屋申請，有待處理的申請則有4,981宗。

另外，屋宇署於過去3年，就新界丁屋僭建物的執法行動中，共發出2,042次清拆令，當中以元朗佔最多，有717清拆令。