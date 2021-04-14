黃大仙彩虹道街市攤檔空置率達41%　明年3月關閉告別街坊

啟用逾30年的黃大仙彩虹道街市即將關閉，食物及衞生局昨日（13日）於財委會文件中披露，截至去年底該街市有69個出租攤檔，空置率約為41%，食環署預計於2022年3月關閉該街市。食環署會檢視街市的使用情況及發展潛力，並展開相關諮詢工作，以制訂長遠善用有關地方的方案。

而較早前關閉的3個空置率持續偏高的街市，目前已按照既定程序處理規劃方向，包括2019年2月關閉的葵涌大圓街熟食市場，目前仍在長遠規劃研究中；2019年6月關閉的長沙灣熟食市場，則已完成清拆，將交還地政總署；今年1月關閉的西貢對面海街市，相關部門正探討設置福利設施的可行性。

另外，政府已預留20億港元推行為期10年的街市現代化計劃，首個項目為全面翻新香港仔街市，食環署計劃今年第三季展開翻新工程，並會適量使用預製組件，工程計劃的建設費用估計約為2.54億港元，爭取2022年內完成。另外，該署指正為楊屋道街市、牛頭角街市及九龍城街市的全面翻新工程進行準備及諮詢工作，該3個街市的啟用年份分別由1981年至1990年不等。