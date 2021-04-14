Dr.東：長時間對住電腦慎防患電腦視覺綜合症　易眼紅乾澀兼頭痛

新冠肺炎疫情下，不少人在家工作，需要長期對着電腦屏幕辦公，對雙眼造成負擔。眼科專科醫生霍頌天表示，長期使用電腦有機會造成電腦視覺綜合症，出現眼紅、眼痛、乾澀等症狀，建議大眾遵從「20、20、20」定律，即每20分鐘，休息20秒，並眺望20尺以外景物，減輕雙眼負擔。

霍頌天指出，電腦視覺綜合症是使用電腦期間所產生的眼睛及身體不適。當聚精會神地使用電腦，眨眼次數大幅減少，令眼睛缺乏淚水滋潤，出現乾澀、眼紅。為了對焦較近的屏幕，眼部肌肉會長期收縮，導致疲累、頭痛、對焦較慢及近視暫時性加深。此外，如果姿勢不正確，也會頸膊痠痛等。

一般而言，踏入初老年齡、40歲左右的人較容易患上此症。霍解釋指，他們雙眼的睫狀體開始變硬，令對焦能力退化，但又尚未開始戴老花眼鏡，因此眼部肌肉需要持續收縮、綳緊。此外，本身眼睛較乾的人也是高危人士，尤其類風濕性關節炎、紅斑狼瘡等免疫系統疾病患者。

治療此症時，醫生會處方人造淚水，讓患者滋潤雙眼。如淚水嚴重不足，就會為其封淚管。霍指，眼睛的上下眼皮都有小孔助排走淚水，只要用矽膠封起其中一個，就能讓更多淚水停留在眼睛表面，舒緩眼乾。患者不會有任何感覺，能正常生活。

想防患於未然，使用電腦時，要確保屏幕光暗度適中，避免在太光猛或太黑的環境中使用電腦。同時，屏幕的正中心應低於眼的水平，確保雙眼只需向前或向下望。如果屏幕太高，將增加雙眼、肩頸的負擔。不過，最重要還是讓雙眼多休息、多眨眼，霍建議每20分鐘，休息20秒，並眺望20尺以外景物。要解決對焦困難的問題，可配一副中距離眼鏡，讓肌肉無須用力，也可輕易對焦較近的電腦屏幕。

霍坦言，疫情期間有更多人患有此症，有一名本身戴近視眼鏡的40歲女患者，在家工作期間每日使用電腦8至9小時，其後發現自己看遠處時無法對焦。醫生為她配了一副度數較淺的眼鏡，讓她看屏幕時，肌肉無需用力收縮、減輕負擔。

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