警方交代秀茂坪獨居婦命案　死者遺體凌晨移送殮房

8旬婦伏屍秀茂坪家中廁所，屋內疑遭搜掠惹疑。現場順利邨利富樓13樓一單位，昨日(13日)下午5時許，一名男子返回上址探望其年邁母親，由於單位無人應門，他只有上址木門鎖匙，未能自行開啟鐵閘進入單位，惟召來鎖匠為其打開鐵閘始能入內，卻目睹屋內一片亂狀，似乎曾遭人翻箱倒籠。他頓感不妙，慌忙四處查看，及後驚見母親倒臥廁所，叫喚全無反應，大驚報警求助。

救護員趕至為女事主檢查，發現其後腦有傷且證實返魂乏術，警方封鎖現場並逐家逐戶向鄰居了解情況，初步得悉並無異樣，其後政府化驗所人員亦到場協助搜證。

警方今日(14日)凌晨1時許就該案交代詳情，秀茂坪警區偵緝總督察馬怜昊表示，昨日下午5時許，一名58歲男子報案，指他剛抵達順利邨利富樓探望其獨居84歲母親，發現她倒臥居住單位浴室，救護員到場檢查後證實女事主明顯死亡。警方經初步觀察，發現單位凌亂，相信有人將屋內部分傢俬及雜物亂拋造成，惟其他傢俬及財物仍完好無缺，並無搜掠痕迹；與此同時，單位鐵閘及木門亦無被撬痕迹。

經法醫在現場初步檢查後，確認女事主死去約9至15小時，屍體無被移動過，而死者後腦有一個約3厘米

乘3厘米擦傷，並有一攤血漬於其後腦的頭髮上，死因有待解剖及化驗始能確定，案件暫列屍體發現處理，交由秀茂坪警區重案組第1隊接手，並循死者生前的身體及精神狀況、財務狀況、以及是否曾與人結怨等向調查。

另外，據了解，女事主本身患有糖尿及高血壓等長期病患，而死者遺體隨後亦由仵工移送殮房。