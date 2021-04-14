黑幫工廈開設鐵竇無牌酒吧　警智破拉22人

警方西九龍總區刑事部繼續打擊區內黑社會活動及執行預防及控制疾病條例，並由總區情報組、特別職務隊及反三合會行動組探員，於今日(14日)凌晨零時許，採取代號「骸浪」行動，突擊搜查土瓜灣土瓜灣道373號紅棉工業大廈一目標單位，搗破一間以卡拉OK形式經營的無牌樓上吧。

探員當場拘捕22人，分別14男8女(21至38歲)，當中包括一名負責人，並檢獲大批酒類飲品，音響器材，總值約50萬港元。同時亦搜獲小量可卡因、氯胺酮毒品及壘球棍等攻擊性武器；在場人士分別涉及無牌賣酒、在無領有酒牌場所飲酒、藏毒、藏有攻擊性武器及違反防疫規例等罪行，被帶署扣查。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，被搗破工廈無牌樓上吧，相信由黑幫操控，經營約1個月，面積約4千至5千呎，包括5間豪華貴賓房，設備及布置有如一些合法經營的卡拉OK場所，場內保安更為嚴密。光顧客人須經熟人介紹，進場時須經過多重關卡，包括多度設有牢固鎖頭大門，場內場外亦設置多副天眼監察周圍動靜，且備有逃走通道，遇到警方搜查時，可利用連接新碼頭街後門逃走。

鍾續指，探員行動期間要與甚為狡猾不法分子鬥智，避免硬闖，須「扮鬼扮馬」，例如扮作工廈迷你倉租戶，或其他商業單位顧客。當探員成功掩至上址後樓梯埋伏，另一批探員嘗試從目標單位正門進入，並分散對方注意力，趁對方開啟後門準備逃走時，埋伏探員一擁而上成功拘捕涉案人士。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，且疫情反覆，近日更恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。