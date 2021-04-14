東方日報A1：滅絕人性　虐死5歲女　生父繼母謀殺罪成

5歲女童遭生父和繼母虐殺的案件，經過約一個月審訊，昨天在高院有裁決。由4女3男組成的陪審團、經一連兩天退庭商議共約15小時後，一致裁定生父謀殺罪成，又以六比一大多數裁定繼母謀殺罪成，預計法庭將依例判處兩人終身監禁。至於繼外婆的4項殘暴對待兒童罪，其中兩項涉及忽略Z和其當時年僅8歲的兄長X罪名成立，但另外兩項涉及虐待Z和X的罪名則不成立。3名被告得悉結果後臉上並無露出任何表情。法官黃崇厚批准辯方要求，押後至今天聽取辯方求情，並將於下周二（20日）判刑。

3名被告依次為死者女童Z和X的父親（29歲，運輸工人）、繼母（30歲，家庭主婦）和繼外婆 （57歲，會計文員）。首被告和次被告被控於2018年1月6日，在香港謀殺Z。二人曾表示承認誤殺罪，但控方不接納。他們二人一同被控及承認兩項殘暴對待兒童罪，涉及虐待X和Z。第三被告則被控於2017年8月10日至2018年1月6日期間，在屯門寓所內分別對Z和X負有管養及照顧責任，但故意虐待及忽略兩人。

控方指稱，次被告與她上一段婚姻所生的親生女Y，於2016年底起與Z、X、首被告及他的家人同住，首被告和次被告已開始虐打Z和X。至2017年8月，兩夫婦與3名子女搬往第三被告家後，X及Z繼續遭生父和繼母虐待，包括用藤條拖鞋責打身體及臉部、被掌摑、要罰站罰抄，及即使冬天亦要在客廳睡覺。Z和X要被罰捱餓、食生父和次被告及Y食剩的飯菜等。第三被告曾多次目睹兄妹二人被虐待，但視若無睹，更曾同用藤條責打兄妹。另外，首被告和次被告亦曾與兄妹二人玩「飛高高」（拋高）和「扮超人」（左右搖晃）遊戲，他在Z去世前一天和她玩「飛高高」，致Z頭部撞到天花板，發出聲響，Z當時很害怕，全身發抖和尖叫。

控方指，Z和X就讀的學校自2017年9月起，不時發現二人身上有不同傷勢，曾詢問次被告，她除解釋是首被告責打二人造成，有時又稱是二人弄傷自己。Z及X先後於同年10月底及12月底沒有再上學，首被告更向Z就讀的學校申請停學。2018年1月6日，首被告和次被告報警指Z暈倒，救護員到場後最終證實Z死亡。法醫證實Z因其身體傷口受細菌感染出現敗血症致死。Z和X身上均發現有逾130處傷痕和營養不良。

審訊期間也披露首被告和次被告夫婦的手機通訊，首被告曾表示「我認為你要認真打佢（Z）一鑊，等佢驚下（吓）你」、「打到佢驚為止，唔好打幾下就停」，次被告回應「我已經打得佢好甘，我再打，驚佢頂唔順」。次被告向首被告表示「搵膠紙黐住佢（Z）個嘴，今晚無飯食」、「我就嚟殺咗佢」，首被告回答「殺啦，佢係（喺）度試緊你底線」。

首被告和次被告辯稱，為教好兄妹才責打他們，但無意圖殺死Z，第三被告則辯稱很少目睹兄妹被虐打，並曾勸誡首被告和次被告收手。

案件編號：HCCC 28/2020

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