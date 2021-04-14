綑綁食肆谷針恐難產　黃傑龍：不應為生意逼員工打針

港府為催谷新冠疫苗接種率，計劃以三階段逐步放寬食肆措施，務求迫使從業員及食客打齊兩針疫苗，惟業界擔心措施引起不必要的衝突。叙福樓集團主席兼行政總裁、稻苗學會會長黃傑龍今早(14日)在電台節目形容，新措施是一個「路線圖」，要求食肆全體員工接種疫苗，只是放寬限制的前設，並非真正誘因，要完全落實「疫苗氣泡」是「遙遙長路」。

他認為，僱主不應用「我想做生意，你要打針」的邏輯壓迫員工，而且要說服不願打疫苗的員工有難度，因此估計很多同業會維持現時晚市堂食至晚上10時的做法，他建議政府若期望以「疫苗氣泡」令更多人接種疫苗，應提供真正的「誘因」令接種者受惠，如向他們派2,000港元消費券，鼓勵他們外出用膳。

對於接待完成接種的顧客，有望放寬每枱人數上限至最多12人，黃相信措施希望惠及大型餐廳，但業界連全體員工接種疫苗的第一關都「攻破不到」，何來第二、第三關。他續指，由於愈大型的餐廳，面對問題就愈複雜，例如聘有過百名員工的酒樓，不時會有人辭職及進行招聘，加上有不少是兼職員工，日後請人時，可能要寫明已接種疫苗是條件之一。