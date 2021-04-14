被通緝許智峯去年元旦遊行遭噴椒　投訴警察課：警員無過錯

被本港警方通緝、正流亡澳洲的前議員許智峯，昨晚(13日)在Facebook發貼文，重提自己在去年1月1日元旦遊行期間被噴胡椒噴霧一事，並透露已接獲警務處投訴警察課正式回覆，指其針對警員的多宗指控均不成立，而監警會審閱個案後亦對調查結果表示同意。

民陣去年元旦遊行期間被警方提早終止，部分示威者無理會警方命令解散，在銅鑼灣、灣仔至中環一帶堵路，警方則以催淚彈、胡椒噴霧等驅散及拘捕示威者。當晚8時許，警方在銅鑼灣崇光百貨對開一段軒尼詩道截查近百人，時任立法會議員許智峯到場，遭在場警察警告要求立即離開，並兩度除下他的眼罩，向其臉部噴射胡椒噴霧。

許智峯在Facebook上載投訴警察課的信件，指其指控警員濫用職權、疏忽職守及行不當的投訴並不成立，相關警員「並無過錯」。投訴警察課指出，在場警員已多次向許發出口頭警告，並展示警告旗，強調在面對大量暴力示威者時，「於別無他法情況下採取最低武力」，即使用胡椒噴霧驅散許等人。

許智峯目前有4案9控罪在身，包括涉嫌違反《港區國安法》。他去年底在丹麥議員協助下，成功藉公務訪問丹麥為名離開香港，流亡期間一度與家人逗留英國約3個月，並在上月初再舉家前赴澳洲繼續流亡之旅。