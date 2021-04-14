陳帆指不排除重提空置稅　另於本月底交代劏房租管報告看法

立法會財務委員會今(14日)召開特別會議，討論房屋政策。運輸及房屋局局長陳帆提及，政府關注一手樓空置情況，現時已更新相關數據如空置單位呎數等，待掌握實際現況發展後，不排除重提空置稅。另有多名議員批評劏房租管報告擬議的15%「封頂」租金加幅太高，料令劏房戶受苦。陳帆表示政府正審視報告，本月底會於過渡性房屋及劏房事宜小組委員會作交代。

議員鄭泳舜直斥本港劏房問題嚴重，形容政府「係時候要(規)管」，他批評15%「封頂」劏房租金加幅太高，「高到不能接受，出面人工都冇可能加15%啦」，促請當局仔細審視相關建議。另一議員葉劉淑儀直言，現時劏房租金高企，「按呎計或高過豪宅」，認為當局冇理由容許上述加租幅度，又質疑為何由出報告至立法的空窗期「拖咁耐」，難保相關劏房業主已經趁立法前先行加租。陳帆回應指，政府月底會交代對報告的看法，稱劏房戶經濟能力及議價能力有限，將以保障他們為前提，同時平衡私人業權情況。

會上另一焦點是過渡性房屋，陳帆透露政府資助非政府機構(NGO)租用酒店及賓館房間作過渡性房屋計劃已於本月1日接受申請，目前業界反應正面。陳相信參與的酒店賓館在計劃下會有可觀收入，若出現盈餘就宜全部投放至過渡屋範疇，即相關負責人可考慮投放及發展其他過渡項目，或將盈餘歸還政府。

至於本港房屋供應方面，議員劉國勳批評本港公營房屋遲遲難以追回「3年上樓」的公屋編配目標，令人失望。議員柯創盛則直斥如今港人住屋「愈住愈細，愈住愈貴」。柯提到去年長遠房屋策略指公營房屋供應目標為30.1萬個單位，但當中僅約10萬個單位料於未來5年落成；他質疑此等供應量不足以應付現時廿多萬的公屋輪候冊申請，令基層輪候人士苦等。

此外，運房局於會上交代中轉房屋最新發展，準備清拆重建的石籬中轉屋目前尚有310戶居住，當中100戶因應情況獲安排直接編配公屋，70戶單身人士則被安排先遷至屯門寶田中轉屋再作輪候。