黎智英還押第104日　妻兒愁爆探監

壹傳媒黎智英先後被控欺詐及違反《港區國安法》，早前被終院撤銷保釋後，曾向高院申請保釋但遭拒絕，現時仍於赤柱監獄還押，至今日(14日)已被還押第104日。黎智英的妻子李韻琴及幼子黎順恩早上到監獄探監，兩人現身時均沉默不語，愁眉不展。

早上約9時50分，李韻琴及黎順恩抵達監獄門外，其中黎順恩手持一袋物品，或是打算給予黎智英打發時間之用。二人其後快步走向監獄，登記後轉乘懲教院所的高爾夫球車前往探監。她們在內逗留約1小時，至早上約10時50分離開赤柱。

現年73歲的黎智英多案纏身，其中被控在前年8月31日參與未經批准集結一案，黎與前立法會議員李卓人、民主黨前主席楊森本月7日在開庭後表示認罪；而另外涉及前年8月18日涉組織及參與未經批准集結，包括黎智英在內7名被告於本月1日裁定罪成候判，同案另2人已一早認罪，法官安排8.18、8.31兩案同於本月16日判刑。

此外，因發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，部分人同在上址還押，他們的親友在早上約8時10分起分別前來探監，包括前議員陳志全的親友、前議員郭家麒的妻子、以及荃灣區區議員岑敖暉的妻子。眾人於今早約10時起完成探訪，陸續離開。