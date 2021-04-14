衞生防護中心前顧問醫生涉欺詐　轉區院審訊

衞生防護中心前顧問醫生甘啟文被指藉公職牟取私利，涉及逾420萬港元款項，前日（12日）被控4項公職人員行為失當、2項欺詐及1項使用虛假文書罪。案件今（14日）在東區法院提訊，甘暫毋須答辯，案件押後至5月4日轉介至區域法院再訊，期間甘獲准以10萬港元保釋外出。

63歲被告甘啟文，為衞生署衞生防護中心前醫務微生物學顧問醫生，現時已經退休。他被控7項控罪，其中4項公職人員行為失當罪發生在2005年9月1日至2013年1月22日，被告涉嫌向日本國立感染症研究所、世界衞生組織、及創新診斷基金會的人員虛假地表示，「香港微生物學醫生協會」是等同衞生署的公共機構，或是「香港結核參比實驗室」的合作夥伴，並透過由他獨自控制的香港微生物學醫生協會的銀行戶口，收取合共約364萬港元服務費。

另外2項欺詐罪則指被告於2012年4月10日至2014年3月31日，向世界衞生組織虛假地表示「香港微生物學醫生協會」是「香港結核參比實驗室」的合作夥伴，令世界衞生組織轉帳約62萬港元到他獨自控制的香港微生物學醫生協會銀行戶口。

最後1項使用虛假文書罪，就指被告涉嫌在1992年12月24日，使用虛假的銀行戶口申請表格，意圖誘使廣安銀行的職員接受它為真文書。