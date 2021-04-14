女咖啡師旺角警署外暴動縱火　判囚4年6個月

女咖啡師涉嫌於前年9月在旺角警署附近參與暴動及縱火。她在同一晚於維景酒店外一輛私家車被警方截獲，警員在她的背囊搜出一枝雷射筆，及防毒面具與護目鏡等示威者常用裝備。她早前經審訊後被裁定兩項縱火及一項暴動罪成，今天（14日）於區院接受判刑。法官指她參與的暴動情節嚴重，火種可隨時對在場人士造成危險，決定將她判囚4年6個月。

27歲女被告蕭樂婷，被控於2019年9月22日，兩度在旺角太子道西與彌敦道交界用火損毀他人財物，以及參與暴動。另她尚有一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指她於同一天在旺角太子道西管有一枝雷射筆，但該罪已被裁定不成立。

辯方求情指被告患有抑鬱及焦慮症，或影響被告當時的判斷力，令她較易衝動。而被告平時亦會做義工，親友均讚賞她有愛心及樂於助人等，希望法庭考慮當日除了涉案的縱火事件外，整體而言屬平靜，且事件中沒有警員受傷，破壞情況不算嚴重而輕判。

法官判刑時就指，暴動是嚴重的罪行。觀乎有關片段，事件不算詳細䇿劃而為，惟被告先後把一棵植物和紙皮掉進火堆助燃，令現場火光熊熊，可隨時對在場人士造成非常嚴重的傷害，考慮後將被告判囚。