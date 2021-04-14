帶領喊仇警口號　退休公務員認擾亂秩序判囚

曾在政府工作26年的退休公務員去年6月在旺角參與聚集，高叫「死黑警」等，又帶領群眾呼喊「支持警察，吞槍自殺」等口號，因而被控一項在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪。案件今（14日）在西九龍法院再提訊。被告決定認罪，主任裁判官徐綺薇指被告擔當主導角色，行為煽動他人情緒，有帶來暴力情況的風險，判他入獄40天。

60歲被告陶永祥，被控於2020年6月12日，在奶路臣街與彌敦道交界旺角地鐵站E1出口，外作出喧嘩或擾亂秩序的行為，意圖激使他人破壞社會安寧，或其上述行為相當可能會導致社會安寧破壞。

案情指，當日晚上8時許，約50人在案發現場聚集，他們呼叫「五大訴求，缺一不可」、「解散警隊，刻不容緩」等口號。被告當時亦身處人群中，不斷叫「死黑警，X街」，又緊握拳頭，帶頭叫「支持警察」，群眾則和應「吞槍自殺」。警員先後舉旗及作口頭警告，呼籲群眾散去，惟被告未有理會。警方隨後上前擬截查被告，被告嘗試逃走，但終被制服。

辯方求情指，被告是受當時社會氛圍影響，積壓情緒下一時衝動犯案，現已吸取教訓，感到後悔。辯方又透露，被告退休前任職公務員約26年，本案或會令他失去部分或全部退休金。