旅遊事務署新增15個「城市景昔」地點　供市民欣賞歷史全景

旅遊事務署今日（14日）推出第二階段的「城市景昔」旅遊項目，於中環、山頂、深水埗、佐敦和油麻地5個地區的指定地點增設「AR時鐘」，讓市民和旅客可用智能手機，透過擴增實境（AR）和多媒體技術，，便可欣賞360度歷史全景圖像，體驗香港歷史全景圖像和現場真實全景的結合。

「城市景昔」旅遊項目由旅遊事務署委託香港城市大學創意媒體學院楊建文媒體藝術講座教授邵志飛及團隊研發和製作，首階段項目已於上月25日在中環7個指定地點及尖沙咀6個指定地點推出。

第二階段再新增5個地區共有15個「城市景昔」指定地點，包括中環遮打花園；山頂獅子亭（設兩組「AR時鐘」）；深水埗的6個指定地點為大埔道（近YHA美荷樓青年旅舍）、大埔道／青山道休憩花園（近嘉頓中心）、青山道（近上李屋花園入口）、南昌街（近南昌街休憩花園入口）、荔枝角道（與石硤尾街交界）和荔枝角道（近雷生春）；佐敦及油麻地六個指定地點則有窩打老道（近油麻地果欄）、眾坊街（近油麻地報案中心）、眾坊街（近天后廟）、彌敦道（與加士居道交界）、佐敦道（近廟街入口）和廣東道（近戲曲中心）。

市民和旅客只需使用智能手機下載「城市景昔」手機應用程式，掃描安裝在上述指定地點旅客指示標誌上的「AR時鐘」，便可欣賞由歷史照片或香港青年藝術家畫作整合而成的360度歷史全景圖像。應用程式並設有自拍功能，市民和旅客可透過社交媒體平台與朋友分享「城市景昔」的體驗。