跨境司機打疫苗後放寬至3日1檢　陳帆：研拓展至海運航運

新冠肺炎疫情下，內地仍然實施嚴格的防疫措施，內地船隻來港後，船員返回內地仍需進行14天隔離檢疫。有議員指內河船問題會影響供港建築材料及日常用品，指現時船員費已上升3成，未來會在本港物價中反映，促港府解決問題。運輸及房屋局局長陳帆回應指，港府已與廣東省達成協議，跨境貨車司機接種疫苗後可由每日檢測，放寬至每3日一檢，會視乎成效，與內地方商討拓展到海運及航運。

立法會財務委員會今(14日)開會討論運輸議題，議員易志明指出，疫情下內河船問題一直未有解決，現時因船員仍要進行14天隔離，有關船員費用已上升3成，相信會在本港物價中反映，認為當局要加緊與內地商討解決檢疫問題。

另一議員姚思榮則指出，港府及機場管理局為機場持份者提供4輪合計88億港元的支援補貼，將於下個月屆滿，惟現時疫情仍然持續，航空業未來仍未知何時能恢復正常運作，促政府繼續推行第5輪補貼。

運房局局長陳帆回應指，港府已與廣東省達成協議，跨境貨車司機若已完成接種疫苗，可由現時必須每日檢測的安排，放寬至每3日一檢。他稱港府冀先在跨境陸路方面實施相關安排，未來擴展至空運及海運，未來亦會商討3日一檢安排再放寬。他未有正面回應會否推第5輪機場補貼，但稱正研究放寬飛機師接種疫苗後的檢疫安排。

另外，議員鄭松泰關注專營巴士去年脫班率問題，其中九巴達到6.9%居於榜首，較前年增加4.1個百分點。運輸署署長羅淑佩承認有關脫班率十分高企，坦言署方亦有接獲投訴，但指大部分為去年上半年發生，認為疫情令巴士公司措手不及，進行調整及適應後，去年下半年整體脫班已降至2.3%的低水平。