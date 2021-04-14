智能停車場5項目只聞梯響　議員轟當局懶理車位短缺

本港泊位短缺備受批評，立法會財務委員會今（13日）召開特別會議討論運輸議題，有議員批評政府推展智能停車場太慢，另有議員不滿運輸署未有編製本港泊車位短缺期數字，導致規劃錯配。運輸署署長羅淑佩回應時，死撐署方掌握全港泊車位情況，但難統計私人泊車位使用情況，故未能提供整體數字。另有議員關注沙中線工程醜聞至今無高官下台，運輸及房屋局局長陳帆稱若未來有項目牽涉人為失誤時，自己當然會負責。

議員鄭泳舜表示，運輸及房屋局兩年前提出在6個地點興建智能停車場，其中只有荃灣海盛路項目已完成招標，並期望下季可使用，惟其他項目則「只聞樓梯響」，其中深水埗欽州街項目至今年才上交城規會審議，直斥不滿時間拖太久，「2年前講、再起多4、5年，10年都起唔到，智能都唔智能啦！」另一議員謝偉銓亦不滿該署無編制本港泊車位短缺期統計數字，質疑因此令規劃與實際錯配。

羅淑佩回應指，署方冀深水埗欽州街智能停車場項目否於今年內在城規會通過審議，期望明年可進行招標，又指該項目位於地底，技術上要十分小心。她稱署方正研究柴灣一幅一地多用土地興建高疊式智能停車場，並就上環一土地進行研究，新的用地亦正籌劃中。

另外，議員田北辰關注沙中線醜聞發生後，政府無人問責，未來鐵路署成立係情況會否相同；議員柯創盛則關注鐵路東九龍線發展無期，而港鐵又經常故障、沙中總工程出現問題，批評港府鐵路發展令人不滿。

陳帆回應指，沙中線事件是施工及監工出現問題，屬項目推展方面，直言未來若有項目出現人為失誤，需有人負責時，當局會問責，「當然啦，嗰個就係我，呢個在所難免」。他又稱東九龍線因山勢地形導致技術困難，仍在研究階段。