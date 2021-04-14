政Whats噏：與黃之鋒圍警總同被判囚　林朗彥當坐監係文康培訓營

林朗彥(左)與黃之鋒(右)因包圍警總案同被判囚。

前香港眾志秘書長黃之鋒、成員周庭同前主席林朗彥，3人因包圍警總案罪成被判囚，而被判監7個月嘅林朗彥被囚於喜靈洲懲教所，佢喺本周一(12日)已服刑完畢獲釋。佢喺社交平台貼文話坐監唔忙，就忙住喺心中同生命磨蝕嘅消耗戰鬥，又話慶幸嘅係由於3年前東北立會案被判入獄，令佢可以好快調整過嚟，將坐牢就當成係包住宿嘅「文康體藝培訓camp」。

林朗彥話坐監嘅人度過嘅前一日同後一天，近乎冇差別，只能專注眼下嘅今天，但今天唔會為佢累積到任何事物，度過嘅日月唔會令生命更豐厚，佢形容呢個應該係監禁最痛苦嘅所在，監禁係非暴力且慢性嘅生命磨蝕。

咁喺培訓營嘅生活係點呢？佢話將最多嘅公餘時間用喺閱書讀報、畫鉛筆素描、跑步打籃球,而今次服刑咗大概12kg。佢憶述最被打籃球時，佢喺球場上嘅第一個月，腿完全跑唔郁，大概5分鐘就累到面容扭曲，嗰時佢諗過何必要勉強做令自己挫敗嘅事呢，但後來都撐過去嘞！

出獄後，佢話需要2日時間去適應，亦感受到社會劇烈變化嘅氣氛，正如電話裏嘅社交通訊Apps，喺幾個月有啲些群組依然熱絡，但幾個月後，有些id已經唔再對應一個現實中嘅真人。