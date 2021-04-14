3日內2次用熱水淋子女　婦認襲擊罪還押候判

兩子女之母因7歲幼子吃飯太慢，不但威脅丈夫要動手責打兒子，更拿熱水作勢淋潑。在幼子臉龐被熱水濺到時，又嘲子會變「鍾無艷」。兩日後她與丈夫在電話中爭執，竟開視像以熱水淋向10歲長女的影像來質問丈夫，再把熱水淋到幼子背部，令幼子受到2級燙傷。結果兩童受驚大叫，驚動鄰居報警將婦人拘捕。婦人今天（14日）在區域法院承認襲擊等3項控罪，法官下令將她還押至本月28日判刑。

本案女被告現年37歲，承認普通襲擊、有意圖導致身體受嚴重傷害、及有意圖而企圖導致身體受嚴重傷害3罪，指她分別於2020年2月10至12日在家襲擊幼子X、令X身體受嚴重傷害及企圖傷害長女Y。控方指事主姊弟現由姑婆監管，並正替事主索取新近的醫療及創傷報告，惟事主父親不願讓警方再替子女的傷勢拍照，遂未能獲得事主傷勢新近情況照片。現與被告分居、但有替被告撰寫求情信的事主父親今亦有到庭旁聽，法官遂向他說明，法庭考慮判刑時，需要準確知道其兩名子女傷勢新近的情況，若他不願意讓警方拍照，法庭便需傳召他們上庭。被告丈夫其後同意讓警方拍照。法官遂下令在押後期間索閱兩名事主傷勢照片、醫療及創傷報告，以及被告的心理和精神報告。

案情指，被告一家去年2月10日在家晚飯時，被告責罵X吃飯慢，要求丈夫責打X，否則她便向X淋熱水，丈夫遂以玩具高爾夫球棍打X一下。被告這時卻走到廚房，在有80度的熱水煲中倒一杯熱水，更不理丈夫制止。X雖不斷推開該杯熱水，惟被告最後仍讓熱水灑到X的左面及前額。當其夫替X以冷水沖洗時，被告又向X謂「依家屋企有個鍾無艷喇」。X因被燙到感到痛及不開心。

兩日後，被告與一對子女在家時，與丈夫在電話就財政問題爭執，又去倒熱水。其子女聽到倒水聲，已感害怕並走進睡房，以椅子堵門並躲在椅下，拿薄氈及咕(口臣)蓋住自己。但被告仍進到房中，更開視像模式，向丈夫直播向Y淋熱水，幸Y以咕(口臣)蓋頭，故只頭皮被熱水滴到，惟X的膞頭就遭濺到。被告這時又追住X試圖淋X，她其後乘X走向廁所時，以熱水倒向X背部。被告雖以冷水替X沖洗，但仍以熱水威脅X收聲。因X及Y大叫及呼救，事件終驚動鄰居報警，警方到場時，發現X、Y被燙傷，兩人被嚇得發抖及語無倫次。X及Y事後被送院治理，X的下背有約20厘米乘20厘米的2級燙傷，其頭部表面亦有被燙傷；Y的頭皮亦有3厘米乘1厘米的燙傷紅痕，兩人均需留院。