國泰貴賓室職員入稟追討欠薪　勞資雙方終庭外和解

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空去年公布重組計劃，裁減大量職員，而其機場貴賓室外判商索迪斯(香港)有限公司，去年年尾亦因新冠肺炎疫情營運困難，大幅裁走100名員工。一名國泰貴賓室前員工曾祥光今日(14日)入稟勞資審裁處，控告索迪斯拖欠逾1萬港元休息日補薪，最後庭外和解，獲5,000港元和解金。

資方代表指，公司去年3月份要求員工每月放7天無薪假，及後增加至15天，其中已包括固定的休息日。該獲安排員工同意，假期紙、更表都有寫明有關規定，亦有同事可作證。

曾則表示，休息日補薪涉10,073.63港元。而他的確有接受無薪假安排，但公司沒有提及會扣減其他福利，同時亦沒有聽過無薪假安排等於扣減休息日薪酬。

審裁官潘弘翰認為案情是「口同鼻拗」，雙方需要討論當初協定無薪假時，有否提及休息日薪酬，但最終只是視乎審裁官較信任哪方的說法；資方亦需要考慮有否違反僱傭條例第70條，列明資方不可用合約條款減低或消絕員工福利。由於雙方的說法存在很多不確定性，故建議庭外和解。他並強調，審訊需要大量時間及精力，敗訴一方有機會要賠償訴訟費用，因此應被視為最後手段。

雙方休庭討論後，最終簽訂和解協議，和解金額為5,000港元，資方須要本月23日前把款項交予勞審處。