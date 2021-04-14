本地團友出遊免打疫苗　上落旅巴須掃安心出行

疫情下本地遊遲遲未能重開，政府上月提出復辦條件，要求旅行社員工及團友均注射疫苗，引起業界反彈。業界代表本周一（12日）會見旅遊事務署代表，局方終願「撤辣」，不再堅持團友接種疫苗，只要求團友上落旅遊巴時必須掃描「安心出行」二維碼，並要求旅行社工作人員接種疫苗或在出團前72小時內取得無染疫的檢測報告。

據了解，旅遊事務署代表在會上已不再要求團友接種疫苗或做檢測，改為要求團友安裝「安心出行」應用程式，上落車時掃描「安心出行」二維碼，而領隊、導遊、旅遊巴司機等接待旅客工作人員則須接種疫苗或持有出團前72小時內的有效無染疫檢測證明。

旅遊業議會主席黃進達歡迎政府是次決定，認爲今次開出的條件比較可接受，雖然旅行社從業員普遍不抗拒接種疫苗，但始終有身體條件不適宜接種疫苗的情況，旅遊業亦正呼籲從業員按自己身體狀況積極考慮接種疫苗。

對於日後食肆或要求食客都要接種疫苗，議員姚思榮認爲，與團友的規定並無矛盾，因團友即使沒有接種疫苗，也可跟從目前4人一枱的方式進入食肆用膳，情況沒有分別，冀望5月初或之前恢復本地遊。