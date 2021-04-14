虐殺女童案　生父繼母求情指案情非最劣　下周二判刑

5歲女童偕8歲兄長多次遭生父繼母長期虐待，終致女童死亡的案件，生父繼母於昨日（13日）被陪審團裁定謀殺罪成，繼外婆則被裁定兩項殘暴對待兒童罪成，高院今（14日）開庭聽取眾被告的代表律師求情。生父繼母的律師指2人如此對待兩兄妹的動機是為了管教他們，並非想傷害或虐待他們。繼外婆的律師則指她多年前車禍後一直受精神問題困擾，或影響到其判斷力。法官最終把案件押後至下周二（4月20日）判刑。

本案今天開庭時主審法官黃崇厚提出，考慮提取死暫者兄長X的心理創傷報告，因報告可能會對其判刑有幫助，但又擔心會對X再次造成傷害，及影響其精神狀況。控方則表示曾就此時詢問過X，其表示不願意再與心理學家會面，辯方亦同意毋須提取報告。法官最終表示尊重X的意願不提取報告。

有關謀殺罪方面，法例規定必須判處終身監禁，今日生父與繼母的律師均沒為此罪陳詞，只就2人承認的2項殘暴對待兒童罪求情。生父的律師同意兩童有很多傷勢、自搬家後的5個月長期被虐待、被告是2人的親生父親及沒有把子女及早送院治療等，都是加刑因素。不過律師指如逐次體罰計算，情況其實並不算嚴重，只是多次懲罰累積至傷勢嚴重。此外，律師亦指無證據顯示死者Z體重過輕。繼母的律師就指她一直都願為殘暴對待兒童承認責任。本案涉及虐兒的情節雖惡劣，但並非同類案件中最差。繼母微信的紀錄亦可見，她表示過擔心Z的健康情況，從辯方提交的相片等證據可見，繼母與事主等一家亦曾有美好的時刻。

繼外婆的律師則指，她被裁定罪成的兩項控罪均是與忽略照顧有關，至於涉及虐待2人的兩項控罪則罪名不成立，顯示陪審團亦信立她沒有用藤條虐兩名小童。律師又指繼外婆其實亦愛惜事主兄妹，只是沒有阻止女兒及女婿虐打他們。她是怕女兒女婿被捕坐牢，才沒有帶事主兄妹接受治療。律師又指出，繼外婆曾在2012年遇上車禍，其後出現精神問題，至今仍定期覆診及服用精神科藥物，故案發時其判斷力可能受精神問題影響，不過法官就反駁指，開審至今辯方從無提出過此論點，且無任何證據支持。