涉串謀黎智英危害國安　律師助理還押候訊

一名律師助理被指串謀壹傳媒黎智英、黎的助理Mark Herman Simon等人勾結外國或者境外勢力，以及串謀黎智英去協助12港人蛇案中的疑犯李宇軒潛逃至台灣，因此被控告違反《港區國安法》中「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」及「串謀協助罪犯」兩罪，案件今天（14日）在西九龍法院再訊。控方指已檢視有關銀行紀錄，發現其中78宗交易有可疑，故申請將案押後，以便警方進一步調查，以及等候律政司意見。總裁判官蘇惠德遂把案押後至6月7日再訊，期間被告繼續還押。

29歲被告陳梓華為英國公民，他暫時毋須答辯。控方今天表示反對他擔保外出，而辯方亦沒有提出保釋申請。他現面對的國安法控罪指，他於2020年7月1日至2021年2月15日期間，在香港與黎智英、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

被告另外被控的串謀協助罪犯罪，就指被告於2020年7月某日至2020年8月23日期間，於李宇軒犯可逮捕的罪行（即勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪）後，在知悉或相信李宇軒有罪，與該李宇軒、黎智英及其他人串謀，並在無合法權力依據或合理辯解的情況下，協助該李宇軒離開香港到台灣而意圖妨礙拘捕或檢控該李宇軒。

據悉，李宇軒和劉祖迪參與前稱「攬炒團隊」的「重光團隊」（SWHK）前線活動工作，團隊幕後指示人則是黎智英、其助手Mark Herman Simon和被告。該組織除了策劃眾籌逾1400萬元、聯絡外國政黨人士外，亦曾在媒體上發表文章，內容牽涉呼籲外國政府制裁及打壓中國及香港政府。其後李宇軒試圖潛逃時，獲得提供安全屋及交通工具相助，有指有關安排與被告及黎智英等人有關。警方在2021年2月16日晚就此事於赤柱監獄拘捕黎智英，指他涉嫌協助李宇軒潛逃。